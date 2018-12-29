Российские «Союзы» выведут на орбиту десять британских спутников

Москва, , 08:33 — REGNUM На первый квартал 2019 года запланированы два запуска российских ракет-носителей «Союз-СТ» с британскими спутниками связи с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает 29 декабря РИА Новости.

Сообщается, что ракеты «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат» выведут на орбиту до десяти космических аппаратов, созданных британскими конструкторами. Отмечается, что для подготовки запусков российские специалисты прибудут на космодром Куру в середине января.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель «Союз-СТ» с французским военным разведывательным спутником.

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