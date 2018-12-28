В Великом Новгороде открылся Центр молодёжного инновационного творчества

Великий Новгород, , 17:08 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 28 декабря, торжественно открылся первый в регионе Центр молодёжного инновационного творчества «Синтез». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства области, его главная цель — популяризация научно-технического творчества.

Здесь собрано современное оборудование и специализированное программное обеспечение, есть возможность обучаться работе с системой автоматизированного проектирования, 3D-печатью, сканированием, лазерной резкой и гравировкой, фрезеровкой и токарной обработкой с числовым программным управлением, пайкой, схемотехникой, а также программированием микроконтроллеров.

По словам директора центра Андрея Лебедева, почти за два месяца работы центр принял уже около 500 посетителей. Это школьники и студенты, которые приобщаются здесь к инженерии, учатся разрабатывать и конструировать технику, обретают предпринимательские навыки.

Отметим, что центр был создан по инициативе «Конструкторского бюро «Прототип». Идею поддержали правительство Новгородской области и Минэкономразвития Российской Федерации. На создание «Синтеза» в 2018 году из федерального бюджета было выделено 2 млн рублей, из регионального — 1,5 млн рублей.

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