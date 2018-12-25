«Новгородская техническая школа» поборется за нацпроект «Наука»

Великий Новгород, , 22:29 — REGNUM Новгородская область поборется за право участвовать в нацпроекте «Наука» с новым образовательным учреждением — Новгородской технической школой, которая создаётся на базе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 25 декабря, заявил губернатор Андрей Никитин.

Глава региона отметил, что «Наука» — единственный национальный проект, участие в котором не гарантировано для всех регионов, а будет определено на конкурсной основе.

«На территории страны предполагается создать 15 научных центров. Попасть в эти 15 регионов для нас — далеко не самая простая задача», — сказал губернатор Новгородской области, отметив, что Новгородская техническая школа «будет основной фишкой» заявки от региона.

По данным пресс-центра НовГУ, в Новгородской технической школе предполагается обучать молодёжь новым профессиям, которые ещё только возникают. Сейчас у Новгородской технической школы два учредителя — правительство Новгородской области и Новгородский университет, вскоре к ним присоединятся «Университет НТИ» и WorldSkills Russia. Школу планируется построить к 2021 году, но её структура, центры и лаборатории будут формироваться уже сейчас и разместятся в Политехническом колледже НовГУ.

Напомним, национальный проект «Наука» разрабатывается по указу президента России Владимира Путина. Предполагается, что он будет способствовать реализации Стратегии научно-технологического развития России, принятой в 2016 году.