Вторник, 25 Декабря 2018 года
22:53:14 МСК

«Новгородская техническая школа» поборется за нацпроект «Наука»

Наука

Новое образовательное учреждение, которое только создаётся, даст шанс Новгородской области стать одним из 15 научных центров страны

Великий Новгород, 25 декабря 2018, 22:29 — REGNUM  Новгородская область поборется за право участвовать в нацпроекте «Наука» с новым образовательным учреждением — Новгородской технической школой, которая создаётся на базе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 25 декабря, заявил губернатор Андрей Никитин.

Глава региона отметил, что «Наука» — единственный национальный проект, участие в котором не гарантировано для всех регионов, а будет определено на конкурсной основе.

«На территории страны предполагается создать 15 научных центров. Попасть в эти 15 регионов для нас — далеко не самая простая задача», — сказал губернатор Новгородской области, отметив, что Новгородская техническая школа «будет основной фишкой» заявки от региона.

По данным пресс-центра НовГУ, в Новгородской технической школе предполагается обучать молодёжь новым профессиям, которые ещё только возникают. Сейчас у Новгородской технической школы два учредителя — правительство Новгородской области и Новгородский университет, вскоре к ним присоединятся «Университет НТИ» и WorldSkills Russia. Школу планируется построить к 2021 году, но её структура, центры и лаборатории будут формироваться уже сейчас и разместятся в Политехническом колледже НовГУ.

Напомним, национальный проект «Наука» разрабатывается по указу президента России Владимира Путина. Предполагается, что он будет способствовать реализации Стратегии научно-технологического развития России, принятой в 2016 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Национальные проекты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить

Fatal error: Uncaught exception 'ErrorException' with message 'Unknown: Failed to write session data (user). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.18.0.1:6379?database=9)' in Unknown:0 Stack trace: #0 [internal function]: exceptions_error_handler(2, 'Unknown: Failed...', 'Unknown', 0, Array) #1 [internal function]: session_write_close() #2 {main} thrown in Unknown on line 0