Фото: Apple в патентной заявке показала гнущийся iPhone

Вашингтон, , 14:39 — REGNUM Компания Apple подала заявку в патентное ведомство США, в которой описано несколько вариантов гнущихся смартфонов. Эскизы из заявки опубликовал 28 декабря портал 91mobiles.

https://twitter.com/ThePhoneTalks/status/1078509844510863360

Издание отмечает, что устройство, показанное на изображениях, способно гнуться как в одну, так и в другую сторону. Это отличает его от тех вариантов гнущихся мобльных устройств, которые недавно показывали Samsung и Huawei.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Asus запатентовала смартфон с выдвижной камерой. Пользователи сети предположили, что производитель может показать эту модель уже в феврале 2019 года на выставке Mobile World Congress 2019.

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