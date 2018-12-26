Среда, 26 Декабря 2018 года
04:35:57 МСК

Китайская компания Geely разрабатывает новый электромобиль

Техника

Премьера электромобиля назначена на первый квартал 2019 года

Пекин, 26 декабря 2018, 04:35 — REGNUM  Китайский автоконцерн Geely представил официальный тизер нового электромобиля и объявил конкурс на лучшее название для новой модели, сообщает «Авторевю».

В настоящее время известно, что седан получил кодовый индекс GE11. Сообщается, что автомобиль будет оснащен электромотором мощностью 117 лошадиных сил и будет способен развивать скорость до 150 км/ч. Премьера электромобиля назначена на первый квартал 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря компания Tesla заявила о намерениях снизить стоимость электромобилей Model S и Model X на китайском рынке после заморозки Китаем пошлин на американские автомобили.

Читайте ранее в этом сюжете: Tesla снизит цены в Китае в ответ на заморозку пошлин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электромобили
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить