Китайская компания Geely разрабатывает новый электромобиль

Пекин, , 04:35 — REGNUM Китайский автоконцерн Geely представил официальный тизер нового электромобиля и объявил конкурс на лучшее название для новой модели, сообщает «Авторевю».

В настоящее время известно, что седан получил кодовый индекс GE11. Сообщается, что автомобиль будет оснащен электромотором мощностью 117 лошадиных сил и будет способен развивать скорость до 150 км/ч. Премьера электромобиля назначена на первый квартал 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря компания Tesla заявила о намерениях снизить стоимость электромобилей Model S и Model X на китайском рынке после заморозки Китаем пошлин на американские автомобили.

Читайте ранее в этом сюжете: Tesla снизит цены в Китае в ответ на заморозку пошлин