В Китае готовится к открытию «живописная» скоростная железная дорога

Ханчжоу, Китай, , 09:11 — REGNUM Скоростная железная дорога, соединяющая города Ханчжоу и Хуаншань на востоке Китая будет запущена в эксплуатацию 26 декабря, сообщили в компании China Railway Shanghai Group Co. Ltd, передает агентство Синьхуа.

Скоростная ветка берет начало из города Ханчжоу, столицы провинции Чжэцзян и заканчивается в городе Хуаншань в провинции Аньхой на востоке Китая. Она пролегает через множество живописных пейзажей, включая гору Хуаншань, которая включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, озеро Западное в Ханчжоу, а также живописную реку Фучунь и озеро Тысячи островов в Чжэцзяне.

Длина ветки оставила 265 км, и на ней расположено девять станций. Поначалу скорость движения поездов по ней составит 250 км/ч. Новая ветка призвана существенно сократить время перемещения между городами. С 4 января 2019 года по ветке будут ходить 11 пар поездов, а уже с 5 января — 33 пары.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском Тибете началось строительство железной дороги по направлению Лхаса — Ньингчи. В настоящее время идет возведение моста через реку Брахмапутра.

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