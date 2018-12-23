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Эксперты сравнили IQ «умных колонок»

Техника

Самой «умной» была признана колонка от Google

Вашингтон, 23 декабря 2018, 15:36 — REGNUM  Специалисты компании Loup Ventures сравнили голосовых помощников «умных колонок» разных производителей. Результаты тестов опубликованы на сайте компании.

Эксперты протестировали четыре голосовых помощника: Alexa от компании Amazon, Siri от Apple, Cortana от Microsoft и Google Assistant.

Каждому устройству были заданы по 800 одинаковых вопросов. Ответы были сопоставлены по двум показателям: правильно ли голосовой помощник распознал вопрос, и смог ли он дать верный ответ.

Помощники всех производителей верно распознали более 99% вопросов. Google Assitent дал 87,9% верных ответов, Siri — 74,6%, Alexa — 72,5%, Cortana — 63,4%. Таким образом, самой «умной» была признана колонка от Google.

Как сообщало ИА REGNUM, смартфоны компании «Яндекс», представленные 5 декабря, оснащены голосовым помощником «Алиса».

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