Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур

Москва, , 05:33 — REGNUM Ракета-носитель «Протон-М» с российским военным спутником стартовала с космодрома Байконур, сообщает пресс-служба департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Сообщается, что пуск произошел в 03:20 по московскому времени. Отмечается, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, космодром Байконур перейдет на новый часовой пояс после запуска ракеты-носителя «Протон-М» с военным спутником. После старта ракеты все предприятия Байконура перейдут на новый часовой пояс Кызыл-Ординской области.

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