Пятница, 21 Декабря 2018 года
06:10:32 МСК

Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур

Техника

Старт ракеты прошел в штатном режиме

Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур
Иллюстрация: Mil.ru
Старт ракеты-носителя «Протон-М»

Москва, 21 декабря 2018, 05:33 — REGNUM  Ракета-носитель «Протон-М» с российским военным спутником стартовала с космодрома Байконур, сообщает пресс-служба департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Сообщается, что пуск произошел в 03:20 по московскому времени. Отмечается, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, космодром Байконур перейдет на новый часовой пояс после запуска ракеты-носителя «Протон-М» с военным спутником. После старта ракеты все предприятия Байконура перейдут на новый часовой пояс Кызыл-Ординской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Космодром «Байконур» перейдет на новый часовой пояс с задержкой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить