Корабль «Союз МС-09» вернулся с МКС, самочувствие экипажа хорошее

Байконур, Казахстан, , 09:33 — REGNUM Сегодня, 20 декабря, члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09» благополучно вернулись на Землю. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса. Спускаемый аппарат совершил посадку в казахстанской степи в 8:02 мск.

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На МКС российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт ESA Александр Герст и астронавтом NASA Серина Ауньён-Чэнселлор провели 197 суток.

https://twitter.com/roscosmos/status/1075626159424069632

Как уточнили в госкорпорации, специалисты поисково-спасательных групп добрались до спускаемого аппарата и начали проводить эвакуацию экипажа корабля «Союз МС-09».

«Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие экипажа хорошее», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, космический корабль «Союз МС-09» стартовал с Байконура 6 июня 2018 года, а 8 июня вошёл в состав МКС. Утром 20 декабря корабль успешно отстыковался от Международной космической станции и взял курс на Землю.

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