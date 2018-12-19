Компания SK Hynix Inc. обновит модельный ряд оперативной памяти

Инчхон, Южная Корея, , 15:05 — REGNUM 19 декабря южнокорейская компания по производству полупроводниковой памяти SK Hynix Inc. расширила модельный ряд, представив линейку оперативной памяти «М16», сообщает TV Chosun.

Устройство «М16» будет оснащено микропроцессором нового поколения EUV (Extreme Ultra Violet) и будет иметь память типа DRAM.

Массовое производство новой продукции запустят в 2020 году. Общий объем инвестиций, включая расходы на производство, составит около 15 трлн вон (~ $13,3 млрд).