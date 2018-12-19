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Экспериментальная установка не смогла очистить океан от мусора

Техника

И даже растеряла часть собранных отходов

Нью-Йорк, США, 19 декабря 2018, 06:02 — REGNUM  Эксперимент по сбору мусора с поверхности океана специальной установкой компании The Ocean Cleanup был признан неудачным — устройство не смогло собрать мусор, сообщает агентство Associated Press.

Автор проекта заявил, что основной причиной неудачи стала нехватка скорости буксиров, работающих от солнечных батарей. По итогам эксперимента установка не смогла выловить сколь-либо значимое количество мусора с поверхности океана. Как отмечает агентство, устройство просто движется медленней отходов, дрейфующих в океане, поэтому не только не успевает собрать мусор, но и теряет часть уже собранного.

Сообщается, что эксперимент по вылову мусора при помощи установки компании The Ocean Cleanup начался в сентябре 2018 года. К концу октября устройство приплыло к Большому тихоокеанскому мусорному пятну. Эксперимент признан неудачным, однако создатели установки планируют улучшить устройство и вновь повторить эксперимент.

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Проблемы экологии
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