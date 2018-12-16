Новые часы от Samsung измерят артериальное давление

Сеул, , 15:12 — REGNUM Новые умные часы от южнокорейской компании Samsung смогут измерить кровяное давление и составить электрокардиограмму. Об этом сообщает Patently Apple.

Южнокорейская компания опубликовала полученный патент на устройство, носимое на запястье. Запатентованные часы используют метод регистрации кровяного потока с помощью источника инфракрасного излучения для измерения артериального давления.

Также на часах находится датчик, использующийся для составления электрокардиограммы.

Отметим, умные часы от американской компании Apple Watch последней серии могут составить электрокардиограмму, но не измеряют артериальное давление.