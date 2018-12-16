National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140

Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Новый российский транспортный самолет Ил-112В, схожий по конструкции с украинским самолетом такого же класса Ан-140, несмотря на схожую конструкцию, имеет лучшие показатели дальности полета, энергетической эффективности и стоимости обслуживания, пишет 16 декабря американское издание The National Interest.

Как утверждает автор статьи, самолеты имеют практически идентичную конструкцию, однако при этом имеют некоторые различия в характеристиках. Так, у Ил-112В габариты больше, нежели у украинского самолета, при этом российский самолет может развивать скорость до 500 км/ч против 575 км/ч у Ан-140.

Кроме этого, Ил-112В оснащается двигателем ТВ7−117, разработанным ОАО «Климов», эффективность которого выше на 38%, чем у двигателя ТВ3−117, который устанавливается на Ан-140. Ввиду этого у российского транспортника большая дальность полета и ниже уровень затрат на техобслуживание.

Также Ил-112В может похвастаться наличием системы противоракетной обороны «Президент-С», которую производит российское АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», являющееся дочерним предприятием госкорпорации «Ростех».

В заключение автор публикации сообщает, что Россия уже предлагает Индии Ил-112В для замены британских ближнемагистральных транспортников Avro 748.

Отметим, для замены устаревших транспортных самолетов Ан-24 и Ан-26 Россия подписала с Украиной контракт на покупку Ан-140 в рамках совместного предприятия, однако после начала зимой 2013−2014 годов политического кризиса на Украине сделка была сорвана.