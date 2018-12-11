В Жуковском исследуют звукопоглощающие конструкции для авиадвигателей

Жуковский, Московская область, , 09:47 — REGNUM Молодые специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского совместно с французами из исследовательского центра ONERA проведут исследование низкочастотных звукопоглощающих конструкций (ЗПК), которые могут применяться при облицовке каналов турбореактивных двигателей с целью снижения шума. Об этом сообщила пресс-служба российского института.

Отмечается, что исследовательская работа будет проведена на средства гранта Дени Могара, полученного в конце ноября от посла Франции в России Сильви Берманн. Результатом работы над проектом LoLS (Low-frequency Liners Study) должно стать подтверждение работоспособности концепции низкочастотных ЗПК для будущих двигателей со сверхбольшой степенью двухконтурности.

«Создание авиадвигателей нового поколения со сверхвысокой степенью двухконтурности порождает проблему разработки звукопоглощающих конструкций, эффективно работающих в низкочастотном диапазоне 500−1000 Гц при сохранении приемлемых размеров ЗПК», — сообщил ведущий инженер отделения аэроакустики и экологии летательных аппаратов ЦАГИ Максим Ипатов.

В институте отметили, что грант имени Дени Могара учреждён между ЦАГИ и французским ONERA. Он присуждается на конкурсной основе и предназначен для привлечения молодежи к активному международному сотрудничеству в научных исследованиях.

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