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В Японии открыли кафе с официантами-роботами

Техника

Роботами дистанционно управляют люди с разными формами паралича

Токио, 9 декабря 2018, 10:50 — REGNUM  В Токио открылось кафе «DAWN ver.β», в котором в качестве официантов используются роботы, дистанционно управляемые парализованными людьми. Об этом сообщает NextShark.

Кафе, расположенное в японском районе Акасака, появилось в результате сотрудничества компании Ory, занимающейся конструированием роботов, Фонда Nippon и авиакомпании All Nippon Airways.

Заказы принимают роботы OriHime-D, которые дистанционно управляются людьми с разными формами паралича. Люди получают изображение от камер робота и управляют ими через специальный интерфейс.

Операторы получают зарплату в 1000 иен (8,80 долларов США) в час, являющуюся стандартной для Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре китайская компания JD.com запустила службу доставки с роботами-курьерами.

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Робототехника
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