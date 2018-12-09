Пользователи смартфонов Apple пожаловались на навязчивую рекламу

Купертино, США, , 04:59 — REGNUM Американские владельцы смартфонов iPhone пожаловались на навязчивую рекламу компании Apple, которая предлагает купить новую модель телефона, сообщает портал AppleInsider.

Пользователи сообщают, что посредством push-уведомлений компания настойчиво предлагает им приобрести более новую модель iPhone — XS или XR. После нажатия на уведомление, пользователя отправляют в магазин компании Apple, где эти смартфоны можно приобрести.

При этом, как отмечает портал, уведомление рассылается даже тем пользователям, у которых вышеупомянутое приложение не установлено. Не исключено, что рассылка произошла из-за ошибки одного из разработчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря компания Apple удалила из магазина AppStore несколько фитнес-приложений, которые воровали деньги пользователей. Отмечается, что приложения предлагали пользователю снять отпечаток пальца якобы для рекомендаций по диете, однако на самом деле сканирование являлось подтверждением платежа на cумму $99,99.

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