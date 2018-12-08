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Новое приложение Google позволит создавать видео со спутниковой съёмкой

Техника

Новое приложение позволит создать видеоролики на основе снимков крупных геологических объектов, городских зданий и иных аэрофотоснимков

Маунтин-Вью, США, 8 декабря 2018, 13:30 — REGNUM  Американская компания Google запустила приложение Google Earth Studio, в котором можно создавать видеоролики на основе спутниковых и аэрофотоснимков Земли. Условия использования сервиса опубликованы на сайте проекта.

Google Earth Studio использует спутниковые и аэрофотоснимки Земли, собранные компанией в рамках проекта Google Earth. Эта геоинформационная система была запущена в 2001 году, а в 2005 к ней был открыт общий доступ.

Новое приложение позволит создать видеоролики на основе снимков крупных геологических объектов, городских зданий и иных аэрофотоснимков.

Сейчас доступ к сервису предоставляется на индивидуальной основе после обращения через специальную форму на веб-сайте. В Google отметили, что предварительная версия приложения рассчитана на новостные, образовательные и исследовательские организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года генеральный директор холдинга «Российские космические системы» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Андрей Тюлин заявил, что в 2020 году будет представлен геоинформационный проект «Цифровая Земля», который сможет конкурировать с Google Earth на российском рынке.

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