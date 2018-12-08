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Corning разрабатывает защитные стёкла для «гибких» смартфонов

Техника

Защитные стёкла способны сгибаться практически пополам

Corning разрабатывает защитные стёкла для «гибких» смартфонов
bssmadeit
Смартфон

Нью-Йорк, США, 8 декабря 2018, 13:15 — REGNUM  Американская компания Corning Incorporated начала разработку защитных стёкол для «гибких» смартфонов. Об этом сообщает CNET.

Корреспондент издания посетил штаб-квартиру Corning в Нью-Йорке.

Директор по технологиям компании Полли Чу рассказал о разработке нового типа стёкол, которые могут изгибаться почти вдвое. Толщина стекла составляет около 0,1 мм, что позволяет добиться радиуса изгиба в 0,5 мм.

В компании отметили, что новая технология использует именно стекло, а не пластик. Стеклянная поверхность обладает лучшей стойкостью к царапинам, поэтому в компании рассчитывают на сотрудничество с производителями «гибких» телефонов.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейская компания Samsung рассчитывает начать продажи нового смартфона с гибким экраном Galaxy F в марте 2019 года.

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