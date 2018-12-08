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Xiaomi продала более 700 тысяч новых смартфонов Pocophone F1

Техника

Новые смартфоны от Xiaomi пользуются особенной популярностью в Индии

Нью-Дели, 8 декабря 2018, 10:06 — REGNUM  Количество продаж Pocophone F1, выпущенных на рынок в августе 2018 года, превысило 700 тысяч, сообщил вице-президент и управляющий директор китайской компании Xiaomi по Индии Ману Кумар Джейн в Twitter.

Новые смартфоны от Xiaomi пользуются особенной популярностью в Индии, рынок мобильных устройств которой уступает только китайскому.

Эксперты отмечают, что успех Pocophone F1 вызван оптимальным соотношением цены и качества.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре эксперты аналитической компании Counterpoint Research сообщили, что четвёртом квартале 2018 года в Индии будет продано от 700 до 800 тысяч мобильных устройств компании Apple. Количество продаж за аналогичный период 2017 года составило около 1 млн.

Эксперты отметили, что продажи смартфонов Apple в Индии упадут впервые за четыре года. Они объяснили снижение продаж высокой ценой на последние модели iPhone.

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