Xiaomi продала более 700 тысяч новых смартфонов Pocophone F1

Нью-Дели, , 10:06 — REGNUM Количество продаж Pocophone F1, выпущенных на рынок в августе 2018 года, превысило 700 тысяч, сообщил вице-президент и управляющий директор китайской компании Xiaomi по Индии Ману Кумар Джейн в Twitter.

Новые смартфоны от Xiaomi пользуются особенной популярностью в Индии, рынок мобильных устройств которой уступает только китайскому.

Эксперты отмечают, что успех Pocophone F1 вызван оптимальным соотношением цены и качества.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре эксперты аналитической компании Counterpoint Research сообщили, что четвёртом квартале 2018 года в Индии будет продано от 700 до 800 тысяч мобильных устройств компании Apple. Количество продаж за аналогичный период 2017 года составило около 1 млн.

Эксперты отметили, что продажи смартфонов Apple в Индии упадут впервые за четыре года. Они объяснили снижение продаж высокой ценой на последние модели iPhone.