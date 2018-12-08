Суббота, 8 Декабря 2018 года
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Google прекратила поддержку Android 4.0

Техника

Это изменение может затронуть несколько миллионов пользователей планшетов и смартфонов с Android 4.0

Маунтин-Вью, США, 8 декабря 2018, 09:49 — REGNUM  Компания Google прекращает поддержку операционной системы (ОС) для мобильных устройств Android версии 4.0, сообщил технический менеджер компании Сэм Спенсер в блоге разработчиков на Android.

Версия мобильной ОС Android 4.0, также называемая «Ice Cream Sandwich», была выпущена в октябре 2011 года.

В Google отметили, что количество смартфонов и планшетов, на которых установлена эта платформа, не превышает 1% от общего количества Android устройств. Поэтому в компании решили отказаться от дальнейшей поддержки этой версии ОС.

Эксперты отмечают, что это изменение может затронуть несколько миллионов пользователей планшетов и смартфонов с Android 4.0, которые не смогут обновить приложения в сервисе Play Market.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре руководство компании Google заявило о намерении отказаться от мобильного мессенджера «Google Allo». Поддержка приложения будет прекращена в марте 2019 года.

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