Разработчик беспилотника, упавшего в сугроб, назвал вероятную причину

Москва, , 05:20 — REGNUM Причиной падения прототипа аэротакси в инновационном центре «Сколково» могла стать длительная пауза между прогревом беспилотника и его взлетом, заявил директор компании-разработчика Илья Ханыков.

По его словам, вероятной причиной падения аппарата могла стать длительная пауза, потраченная на общение с гостями презентации. Он подчеркнул, что в беспилотнике используются литий-ионные аккумуляторы, которые очень зависимы от температурного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря на презентации прототипа аэротакси в «Сколково» беспилотник пролетел несколько метров и упал в сугроб. Член Совфеда РФ Алексей Пушков заявил, что произошедшее очень похоже на профанацию за 12 миллионов рублей.

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