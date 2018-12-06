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Подразделения ЦВО получили комплексы «Орлан-10» и «Элерон-3»

Техника

БПЛА способны вести разведку объектов противника в радиусе до 120 км

Кызыл, 6 декабря 2018, 07:47 — REGNUM  На вооружении подразделений 55-й горной мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО) появились беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10» и «Элерон-3». Об этом сообщает 6 декабря пресс-служба ЦВО.

Отмечается, что указанные новейшие комплексы были получены разведывательными и артиллерийскими подразделениями бригады по программе гособоронзаказа. Отмечается, что БПЛА «Орлан-10» способен вести разведку объектов противника в радиусе до 120 км. Комплекс ближнего действия воздушной и оптикоэлектронной разведки «Элерон-3» может вести разведку и аэрофотосъемку на удалении до пяти километров.

Напомним, в состав комплекса входят сами БПЛА, оборудованные сменными модулями с тепловизионными фото‑ и видеокамерами и аппаратура для ретрансляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября стало известно, что до конца 2018 года артиллерийскими подразделениями ЦВО будут приняты на вооружение шестнадцать летательных комплексов беспилотников «Элерон-3» и «Орлан-10».

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