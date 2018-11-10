16 летательных комплексов беспилотников поступят в ЦВО в 2018 году

Москва, , 09:40 — REGNUM Шестнадцать летательных комплексов беспилотников «Элерон-3» и «Орлан-10» будут приняты на вооружение артиллерийскими подразделениями Центрального военного округа (ЦВО) РФ до конца 2018 года, сообщает 10 ноября пресс-служба ЦВО.

«Планируется, что до конца года на вооружение артиллеристов поступят 16 комплексов «Элерон-3» и «Орлан-10», — говорится в сообщении пресс-службы. Также пресс-служба отмечает, что в состав комплекса входят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оборудованные сменными модулями с тепловизионными фото и видеокамерами, установленными на гиростабилизированной поворотной платформе и аппаратура для ретрансляции. Комплексы будут использоваться в «ходе плановых мероприятий боевой подготовки» для указания целей и корректировки огня подразделений артиллерии, а также для разведки с воздуха.

БПЛА могут от двух до восемнадцати часов находиться в воздухе и работать на высоте от нескольких десятков до нескольких тысяч метров. Они способны передавать информацию оператору на расстоянии до 60 км и работать штатно при движении на скорости от 40 до 160 км/ч.