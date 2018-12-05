Траулер с фабрикой на борту спустили на воду в Выборге

Выборг, Ленинградская область, , 17:36 — REGNUM Траулер-процессор «Баренцево Море» (проект KMT01) спущен на воду 5 декабря в Выборге (Ленинградская область). В ходе достройки на воде и технического оснащения судно будет оснащено траловым комплексом последнего поколения и фабрикой по переработке рыбы, сообщили на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ, в ходит в состав ОСК).

Судно «Баренцево Море» было заложено 31 мая 2017 года и является головным в серии из четырех судов, которые строятся на ВСЗ. Заказчиком является АО «Архангельский траловый флот», входящий в НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум». Кстати, «крестной матерью» нового судна стала Ирина Бажанова, министр сельского хозяйства Архангельской области.

Каждое судно проекта KMT01 сможет обрабатывать до 160 тонн рыбного сырья в сутки. Суда имеют длину 86 метров, ширину 17 метров, ледовый класс Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4. Они предназначены для работы на Северном рыбохозяйственном бассейне.

«Установленная на борту автоматизированная фабрика и рыбомучная установка предназначена для выпуска филе, рыбьего жира, рыбной муки и консервов», — отметили на ВСЗ.

Судно подобного типоразмера, с новейшим оборудованием и высоким уровнем автоматизации, спускается на воду в современной России впервые.

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