Социальная реклама: Том Круз объяснил, как надо смотреть фильмы

Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Том Круз снялся в социальном рекламном ролике о вреде функции «сглаживания движений» в современных ТВ-устройствах. Актёр выложил видео в своём Twitter-аккаунте, а сам ролик снял режиссёр фильма «Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуори к выходу блокбастера.

https://twitter.com/TomCruise/status/1070071781757616128

Съёмки рекламного ролика прошли прямо на съёмочной площадке фильма Top Gun 2, в котором Круз сейчас задействован. В этом видео актёр и режиссёр рассказывают о вреде интерполяции или функции «сглаживания движений», которая присутствует в современных ТВ-устройствах. В большинстве устройств эта функция включена по умолчанию — она не позволяет зрителям увидеть фильм в том виде, в каком его задумывала съёмочная команда. Благодаря интерполяции, создаётся впечатление, что фильм снят «на скоростную камеру». Том Круз и Кристофер Маккуори советуют воспользоваться интернет-поисковиком, чтобы найти возможность отключить эту функцию на своей модели ТВ.

Напомним, что функция «сглаживания движения» изначально была придумана для снижения нагрузки на человеческий глаз. В ситуациях, когда изображению не хватает стандартных 24 кадров в секунду, интерполяция добавляет промежуточные. Это позволяет сделать изображение более плавным. Однако, при работе интерполяции более заметны недостатки грима и спецэффектов. Поэтому за отключение функции выступают многие знаменитые режиссёры, в том числе Кристофер Нолан, Пол Томас и Райан Джонсон.

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