Греция получит от Китая всесезонный танкер для перевозки нефти в Арктике

Пекин, , 07:53 — REGNUM В Китае завершено строительство первого арктического танкера для транспортировки конденсата. Судно, построенное на верфи в южно-китайской провинции Гуандун, получило имя Бориса Соколова. Церемонию присвоения имени накануне, 4 декабря, провела компания Guangzhou Shipyard International Co Ltd. Об этом сообщает газета China Daily.

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Длина судна ледового класса Arc7 составляет 214 м, ширина — 34 м, грузоподъёмность — 44,5 тыс. тонн. Как пояснил заместитель генерального директора верфи Чжоу Сюйхуэй, уникальным танкер делает то, что он может эксплуатироваться при температуре минус 50 градусов по Цельсию. На обоих концах судна находятся ледокольные орудия, способные пробить слой льда толщиной 1,8 метра и даже ледяной хребет менее 15 метров.

В 2017 году суда осуществляли транспортировку конденсатной нефти в Арктике летом, в то время как новое судно даст возможность продолжить транспортировку и зимой.

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Танкер был спущен на воду в июне 2018 года. Он будет использоваться греческой компанией Dynacom на проекте «Ямал СПГ». В ближайшее время танкер будет передан владельцу.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года Китай начал строительство своего первого круизного лайнера для полярных экспедиций. Лайнер будет обладать ледовым классом 6 и сможет самостоятельно ходить в разреженных однолетних льдах при их толщине до 1,1 м в зимнее-весеннюю навигацию и до 1,3 м в летнее-осеннюю. Судно под названием «Greg Mortimer» будет оснащено передовыми технологиями и сможет принять на борт 255 человек, включая пассажиров и экипаж.

Добавим, что в 2019 году Китай планирует сдать в эксплуатацию второй ледокол «Снежный дракон — 2», который в настоящее время строиться на собственных верфях.