В Баренцевом море подлодка «Северодвинск» провела пуск ракет «Калибр»

Москва, , 16:35 — REGNUM Атомная подводная лодка Северного флота «Северодвинск» из акватории Баренцева моря произвела плановый запуск крылатой ракеты «Калибр», сообщил 4 декабря журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

Ракетные стрельбы осуществлены согласно плану боевой подготовки. Пуск был произведен из района одного из полигонов флота в Баренцевом море.

Цель была расположена в 700 км от места пуска ракеты, в Архангельской области на полигоне Чижа. Ракета поразила ее с заданной точностью, подтвердив полетные и тактико-технические характеристики.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия является одним из немногих государств, обладающих технологией производства крылатых ракет. Стоит отметить, что дальность действия ракет «Калибр» до сих пор точно не указана, однако в 2015 году они поразили объекты ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии с расстояния в 1,5 тыс км.

На экспорт крылатые ракеты «Калибр» поставляются в модификации с существенно меньшей дальностью поражения цели.

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