На аэродром «Раменское» доставлен фюзеляж самолёта МС-21-300

Жуковский, Московская область, , 12:22 — REGNUM Специалисты корпорации «Иркут» доставили фюзеляж гражданского самолета МС-21−300 на аэродром «Раменское» (Жуковский). Конструкция будет использоваться для проведения ресурсных испытаний, сообщила пресс-служба предприятия.

Фюзеляж доставлен с аэродрома Иркутского авиационного завода. В ближайшее время специалисты «Иркута», сотрудники Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и предприятий-участников проведут сборку планера самолёта МС-21−300 и установят систему нагружения.

Отмечается, что ресурсные испытания самолета проводятся с целью подтверждения конструкторских решений в части усталостной прочности и эксплуатационной живучести. Планер подвергнут многократным нагружениям, которые будут имитировать не менее 180 тысяч полетов.

Сейчас лётные сертификационные испытания проходят два самолёта МС-21−300. Завершены сборка и монтаж систем третьего лайнера МС-21−300, проводится финальная отработка его систем. Кроме того, завершается сборка фюзеляжа четвертой летной машины.

Читайте также: Российский самолет МС-21 проходит сертификацию в европейском агентстве