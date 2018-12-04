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На аэродром «Раменское» доставлен фюзеляж самолёта МС-21-300

Техника

Конструкцию проверят на усталостную прочность и эксплуатационную живучесть

Жуковский, Московская область, 4 декабря 2018, 12:22 — REGNUM  Специалисты корпорации «Иркут» доставили фюзеляж гражданского самолета МС-21−300 на аэродром «Раменское» (Жуковский). Конструкция будет использоваться для проведения ресурсных испытаний, сообщила пресс-служба предприятия.

Фюзеляж доставлен с аэродрома Иркутского авиационного завода. В ближайшее время специалисты «Иркута», сотрудники Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и предприятий-участников проведут сборку планера самолёта МС-21−300 и установят систему нагружения.

Отмечается, что ресурсные испытания самолета проводятся с целью подтверждения конструкторских решений в части усталостной прочности и эксплуатационной живучести. Планер подвергнут многократным нагружениям, которые будут имитировать не менее 180 тысяч полетов.

Сейчас лётные сертификационные испытания проходят два самолёта МС-21−300. Завершены сборка и монтаж систем третьего лайнера МС-21−300, проводится финальная отработка его систем. Кроме того, завершается сборка фюзеляжа четвертой летной машины.

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