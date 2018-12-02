В Facebook занялись «мягкой» робототехникой

Менло-Парк, США, , 16:02 — REGNUM Американская компания Facebook в течение года нанимала специалистов для исследований в области «мягкой» робототехники. Об этом сообщает Business Insider.

«Мягкой» робототехникой называют раздел прикладной науки, занимающийся разработкой гибких роботов. Движения таких автоматизированных систем напоминают щупальца осьминога или змеиные тела.

Business Insider сообщает, что в течение года компания Facebook нанимала специалистов в этой области, хотя среди публичных проектов компании нет ни одного, связанного с «мягкой» робототехникой.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре сотрудники Киотского университета (Япония) представили гибкого многосуставного робота, похожего на змею. Разработчики считают, что такие роботы будут использоваться при проведении поисковых работ в разрушенных зданиях.