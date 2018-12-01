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«Роскосмос» показал концепт перспективного боевого вертолета

Техника

Боевая машина сможет развивать скорость до 400 км/ч

Москва, 1 декабря 2018, 07:32 — REGNUM  Модель перспективного российского сверхскоростного вертолета была продемонстрирована государственной корпорацией «Роскосмос». Видеокадры с 3D-моделью перспективного вертолета попали в фильм «ЦАГИ 100 лет: Наука летать», который посвящен юбилею Центрального аэрогидродинамического института и был опубликован на YouTube-канале «Телестудия Роскосмоса» 30 ноября.

В видеоролике, в частности, рассказывается, что идёт работа над создание нового сверхскоростного перспективного боевого вертолета, который сможет развивать скорость до 400 км/ч.

В фильме показана 3D-модель этого вертолета. Судя по этой модели, у перспективного боевого вертолета будет уже традиционная для машин завода «Камова» соосная система расположения несущих винтов, а также небольшие крылья. Также у вертолета будут убирающиеся шасси.

Предполагается, что после создания этого военного вертолета может появится и его гражданская версия.

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Авиастроение
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