На востоке Китая состоялся первый межпровинциальный видео-звонок в сетях 5G

Шанхай, Китай, , 08:15 — REGNUM Первый межпровинциальный видео-звонок в сетях пятого поколения (5G) был осуществлен между Шанхаем и городами Сучжоу, Ханчжоу и Хэфэй, передает 29 ноября агентство Синьхуа.

В настоящее время сети 5G в Китае действуют в трех провинциях — Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой, а также в муниципалитете Шанхай. Они были единовременно запущены в рамках совместного внедрения и освоения новых технологий связи в регионе Дельты Янцзы.

Отметим, что район Дельты Янцзы выбран пилотным районом коммерческого внедрения сетей пятого поколения. Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Китая вознамерились до конца 2018 года начать внедрения новых технологий в Китае.

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