Понедельник, 26 Ноября 2018 года
22:21:29 МСК

Британия, Франция и США впервые применят F-35 на воздушных учениях

Техника

Первое боевое применение самого дорогого самолета в мире состоялось в ходе авиаудара по афганским боевикам

Британия, Франция и США впервые применят F-35 на воздушных учениях
U.S. Department of Defense
F-35A Lightning II ВВС США

Вашингтон, 26 ноября 2018, 21:15 — REGNUM  Британские, французские и американские ВВС проведут до конца ноября совместные учения Point Blank, в которых впервые будут задействованы истребители пятого поколения F-35, сообщил 26 ноября журналистам представитель командования ВВС США Джон Вуд.

По его словам, это будет первый случай таких учений, в которых одновременно будут участвовать ВВС Франции и новейшие истребители F-35.

«Мы проводим подобные учения не в первый раз, но впервые это произойдет совместно с французами и с участием истребителя пятого поколения», — сказал Вуд.

Военные учения Point Blank пройдут на территории Британии 27 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, истребители пятого поколения F-35 являются новейшим образцом военного самолета. На данный момент многоцелевой истребитель F-35 считается самым дорогим самолетом в истории авиастроения.

Ранее США впервые применили эти новейшие самолеты для удара по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолет-разведчик США пролетел в 37 км от российской границы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-воздушные силы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить