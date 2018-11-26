Британия, Франция и США впервые применят F-35 на воздушных учениях

Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Британские, французские и американские ВВС проведут до конца ноября совместные учения Point Blank, в которых впервые будут задействованы истребители пятого поколения F-35, сообщил 26 ноября журналистам представитель командования ВВС США Джон Вуд.

По его словам, это будет первый случай таких учений, в которых одновременно будут участвовать ВВС Франции и новейшие истребители F-35.

«Мы проводим подобные учения не в первый раз, но впервые это произойдет совместно с французами и с участием истребителя пятого поколения», — сказал Вуд.

Военные учения Point Blank пройдут на территории Британии 27 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, истребители пятого поколения F-35 являются новейшим образцом военного самолета. На данный момент многоцелевой истребитель F-35 считается самым дорогим самолетом в истории авиастроения.

Ранее США впервые применили эти новейшие самолеты для удара по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

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