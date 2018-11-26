Москва начнёт эксплуатацию беспилотных авто с 1 декабря

Москва, , 17:53 — REGNUM В Москве и Татарии начинается эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает сайт правительства России.

Начало эксперимента, в котором транспортные средства будут доставлять грузы и пассажиров без услуг водителей, назначено на 1 декабря 2018 года. Окончание намечено на 1 марта 2022 года.

«Я недавно на «Открытых инновациях» смотрел такое транспортное средство — беспилотное такси. Сейчас оно курсирует и в «Сколково», и в Иннополисе», — рассказал Медведев 26 ноября на совещании с вице-премьерами.

По словам премьер-министра, подобные разработки ведутся во всех странах, в том числе есть и у наших фирм.