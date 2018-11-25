Новое приложение Google посчитает, сколько времени отнимают смартфоны

Маунтин-Вью, США, , 14:40 — REGNUM Компания Google закончила бета-тестирование приложения Digital Wellbeing, собирающего статистику об использовании устройства. Оно доступно в магазине Google Play.

Digital Wellbeing подсчитывает время, которое вы затрачиваете на использование смартфона, планшета или другого устройства на OS Android. Программа считает количество активаций экрана, полученных уведомлений и собирает другую статистическую информацию.

Также приложение позволит отключить часть уведомлений, например, когда вы ложитесь спать.

В Google считают, что новое приложение поможет сократить количество отвлекающих факторов при использовании гаджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году был отмечен рост продаж кнопочных сотовых телефонов без доступа к сети интернет. Эксперты предположили, что это вызвано желанием людей ограничить доступ к социальным сетям.