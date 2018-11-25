Американская компания стала доставлять продукты беспилотными автомобилями

Сан-Хосе, США, , 12:09 — REGNUM Американская компания AutoX запустила пилотный проект по доставке продуктов питания автономными транспортными средствами. Об этом сообщает TechCrunch.

AutoX заключила партнерское соглашение с продуктовым магазином DeMartini Orchard. Тестирование системы проводится в городе Сан-Хосе (штат Калифорния), один из районов города обслуживают два автономных автомобиля.

Самоходные машины используются не только как курьеры, но и в качестве своеобразной лавки на колёсах. Клиенты могут предварительно сформировать заказ, или просто вызвать машину и выбрать продукты из тех, что есть на борту.

В компании AutoX отмечают, что поездки за покупками на двухтонных автомобилях являются неэффективными, создают заторы на дорогах и загрязняют воздух. Они считают, что подобные автономные автомобили смогут выполнять доставку продуктов гораздо эффективнее.

AutoX готовится к запуску таких же служб в городах Маунтин-Вью и Пало-Алто.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре китайская компания интернет-торговли JD.com запустила станцию по доставке заказов роботами-курьерами.