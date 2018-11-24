В Nokia провели реорганизацию перед запуском 5G

Хельсинки, , 14:09 — REGNUM В финской компании Nokia провели реорганизацию для подготовки к развертыванию сетей пятого поколения мобильной связи (5G). Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Nokia объединят подразделения Mobile Networks и Fixed Networks Business. Новая структура получит название Access Networks. Реорганизация будет завершена к началу 2019 года.

Марк Роуэнн, руководящий подразделением Mobile Networks, покинул компанию.

В Nokia считают, что объединенная структура позволит сосредоточиться на технологиях 5G. Именно разработка стандартов мобильной связи нового поколения стала приоритетным направлением компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре министр информации Вьетнама Нгуен Мань Хунг заявил, что в стране готовятся к внедрению 5G связи. Правительство рассчитывает развернуть систему 5G к 2020 году, что сделает Вьетнам одним из лидеров в этой области.