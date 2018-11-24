WSJ: Apple возобновит продажу iPhone X в некоторых регионах

Купертино, США, , 13:50 — REGNUM Американская компания Apple возобновит продажу смартфонов прошлой серии iPhone X в некоторых регионах из-за низкого спроса на новые модели iPhone XS. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, решение Apple о возобновлении продаж смартфонов прошлой серии связано с контрактом на закупку определенного количества OLED-экранов. Низкий спрос на новые модели iPhone XS и iPhone XS Max не позволяет использовать все экраны только для этих моделей.

Напомним, в ноябре издание Nikkei Asian Review сообщило, что компания Apple отказалась от планов по наращиванию производства новых смартфонов iPhone XR. Так, тайваньская компания Foxconn подготовила для Apple 60 производственных поточных линий, из которых 15 оказались не востребованы.