В ДВФУ создадут программы реабилитации для переживших инсульт и кому

Владивосток, , 14:47 — REGNUM Программы для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, получивших травмы спины и долгое время пролежавших в коме разработают специалисты Дальневосточного федерального университета из Центра НТИ по нейротехнологиям, виртуальной и дополненной реальностям, сообщает 22 ноября пресс-служба вуза.

Для реализации этого проекта специалистам университета удалось объединить усилия медицинского центра ДВФУ и разработчиков костюма с тактильной обратной связью Teslasiut из Минска — лауреатов премии CES 2019 Innovation Awards в категории виртуальной и дополненной реальности.

«Центр НТИ ДВФУ по VR/AR здесь выступает в роли интегратора с возможностью помочь преодолеть административные барьеры и довести проект до выхода на рынок, — сообщил директор центра Александр Лукичев. — Наша основная задача: свести технологических лидеров на одной площадке с медиками и помочь им реализовать свои социально значимые наработки».

Центр НТИ по VR/AR создан в ДВФУ в декабре 2017 года по программе Национальной технологической инициативы для развития технологий виртуальной и дополненной реальностей, поддержки высокотехнологичных российских разработок и интеграции их в бизнес-проекты в России и за рубежом. Центр объединяет большинство ключевых игроков, создающих высокотехнологичные AR/VR-проекты, в рамках Консорциума по виртуальной и дополненной реальностям, а также активно работает с сообществом совместно с AVRA Ассоциацией AR/VR.

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