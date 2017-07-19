В ДВФУ разработали программу для 3D-визуализации «дальневосточных гектаров»

Владивосток, , 09:17 — REGNUM В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) разработана программа для оперативного создания планов и 3D-моделей земельных участков, которые можно получить по федеральной программе «Дальневосточный гектар». Об этом 18 июля сообщает пресс-служба вуза.

Программа в течение 20−30 минут создает модель территории и оценивает возможности ее дальнейшего использования. В программу вводится кадастровый номер, после чего специальный алгоритм строит 3D-модель рельефа, по которой автоматически создается чертеж в необходимом масштабе.

Программа использует в своей работе открытые данные Open street map, публичную кадастровую карту, спутниковые снимки, а также другую информацию о рельефе, строениях и объектах.

«Программа позволяет сразу распланировать и проанализировать любой участок без топографической съемки и дополнительных затрат. Конечным продуктом является чертеж плана участка и его 3D модель, которая может служить, например, подосновой для эскизного проекта дома», — приводятся в сообщении слова автора разработки Дмитрия Федчуна.

По его словам, программа пригодится тем, кто желает получить «дальневосточный гектар» и подобрать подходящий участок.

На сегодняшний день программа работает в тестовом режиме. Она способна обрабатывать участки с максимальным размером 250 га, а погрешность по отметкам высоты может достигать 1 метра. В дальнейшем предполагается совершенствование программы. Так, планируется добавить возможности для анализа территории, ее освещения и затененности, подбора оптимального размещения объектов с учетом рельефа, местоположения и ветров.

Напомним, возможность получить «дальневосточный гектар» появилась с 1 февраля 2017 года. На сегодняшний день поступило около 96 тыс. заявок на участки на Дальнем Востоке.

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