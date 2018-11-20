Фрегат «Адмирал Касатонов» уйдет на испытания в начале декабря

Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Первый серийный фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов» в начале декабря 2018 года уйдет на первый этап заводских ходовых испытаний (ЗХИ). Об этом ИА REGNUM сообщили 20 ноября в пресс-службе петербургского предприятия «Северная верфь». В настоящее время готовность фрегата к испытаниям проверяют представители Министерства обороны РФ.

«Благодаря тому, что флагман этого проекта фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прошел самую полную и детальную программу испытаний, с первым серийным, «Касатоновым», мы планируем пройти программу ЗХИ значительно быстрее», — сообщил генеральный директор предприятия Игорь Пономарев.

Он добавил, что на «Северной верфи» приложат все усилия к тому, чтобы летом «Адмирал Касатонов» ушел на госиспытания.

В ходе предстоящих заводских ходовых испытаний в течение трех недель в море будут проверяться на соответствие проекту все системы корабля. Также в программу ЗХИ входят артиллерийские и ракетные стрельбы.

Как отмечают на «Северной верфи», до конца 2019 года, помимо фрегата «Адмирал флота Касатонов», планируется передать ВМФ России корвет «Гремящий» и судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров».

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов» имеет водоизмещение 5000 тонн, его длина 135 метров, ширина 16 метров. Корабль развивает скорость до 29 узлов, имеет дальность плавания 4500 миль, автономность 30 суток, экипаж составляет от 170 человек.

Корабль несет на борту 130-мм артустановку А-192, зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут»; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр», а также противолодочный комплекс «Пакет» и противолодочный вертолет Ка-27.

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