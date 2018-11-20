Есть повод рассказать о проекте: эксперт о презентации скоростного поезда

Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Презентация концепта «первого российского высокоскоростного поезда» — это повод рассказать широкой публике о проекте, конкретики в котором пока немного: дороги еще нет, а кто будет производить поезд — неясно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 20 ноября, генеральный директор агентства InfraNews Алексей Безбородов.

Как сообщалось ранее, на выставке «Транспорт России» РЖД представит концепт «первого российского высокоскоростного поезда». Предполагается, что он будет ездить по еще не построенной высокоскоростной магистрали Москва-Казань со скоростью 360 км/ч.

Поезд будет состоять из вагонов первого класса, бизнес-класса, экономического класса, туристического класса, а также вагона-бистро. Общая вместимость — 722 пассажира. Производитель поезда должен быть определен по итогам открытого конкурса.

Презентация концепта высокоскоростного поезда — это просто повод рассказать широкой публике о том, что происходит на этом направлении. Что будет такая-то дорога, по ней будет ходить такой-то поезд, вот картинка.

Конкретики пока немного. Неясно даже, будет ли это поезд ходить в Казань или в другой город. Почему вообще выбрана именно Казань — необъяснимо.

Неясно, что это будет за поезд — китайский или немецкий, российской сборки или российской разработки. Технология, вероятно, будет иностранной, но и здесь возможны варианты. Всем этим еще только предстоит заниматься, — отметил Безбородов.