Маск придумал имя для тяжелого космического транспортника BFR

Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Основатель американской ракетостроительной компании SpaceX предприниматель Илон Маск предложил переименовать создаваемый космический транспортник BFR в «Звездный корабль» (Starship). Об этом бизнесмен написал в своем Twitter.

«Переименовать BFR в «Звездный корабль», — пишет предприниматель.

По словам Маска, переименованию подлежит сам космический корабль, являющийся технически последней ступенью комплекса «корабль — носитель».

Напомним, в сентябре 2017 года на Международном конгрессе по астронавтике в Аделаиде (Австралия) Маск представил проект создания многоразовой ракетно-космической системы BFR, совмещающей в себе сверхтяжелую ракету-носитель и корабль.

Как сообщало ИА REGNUM, тогда же Маск заявил, что его компания SpaceX планирует начать колонизацию Марса в 2022 году.

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