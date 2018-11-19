«Плати за всё, что делаешь»: игроки недовольны монетизацией в Artifact

Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Геймеры оказались недовольны предварительным тестированием карточной игры Artifact, отмечая неудобную систему оплаты. Разработчики из Valve оперативно отреагировали на недовольство игроков и на своём официальном сайте сообщили о ряде изменений, которые позволят сделать игру менее зависимой от реальных вложений.

Недовольство игроков впервые проявилось, когда один из пользователей Reddit опубликовал свои впечатления от закрытого тестирования проекта и призывал геймеров отменить предварительный заказ игры. Пользователь Ac3Zer0 отмечал, что система монетизации в игре отпугивает всех потенциальных игроков, называя её «системой плати за всё, что делаешь». В закрытом тестировании, игрокам предстояло купить игру, а потом покупать отдельные карты за реальную валюту, в то время как получить карты за внутриигровые деньги было невозможно.

Руководство компании Valve обратило внимание на недовольство игроков и выпустило патч (программное средство, вносящее изменения), упрощающий возможность игры за реальные деньги. В частности, теперь игроки смогут перерабатывать ненужные карты в специальные билеты, позволяющие принимать участие в некоторых режимах игры. За победу в этих режимах геймеры смогут получить новые карты, не вкладывая своих финансовых средств.

Напомним, что Artifact — коллекционная карточная многопользовательская по мотивам вселенной Dota 2, разработанная компанией Valve. Официальный релиз проекта состоится 28 ноября 2018 года, чуть позже игры выйдет и на мобильных платформах.

Читайте ранее в этом сюжете: Толерантность в карточных играх: Artifact обвинили в расизме