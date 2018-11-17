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Голосовой помощник Apple сможет работать без интернета

Техника

Siri разделят на две системы, одна из которых сможет работать без доступа к удаленным серверам

Купертино, США, 17 ноября 2018, 12:13 — REGNUM  Американская компания Apple зарегистрировала патент, позволяющий голосовому помощнику Siri на устройствах с iOS работать в автономном режиме. Об этом сообщает VentureBeat.

В настоящее время помощник Apple Siri может работать только при наличии доступа к сети интернет. Компания подала патент на новую технологию, которая позволит разделить Siri на две системы, одна из которых сможет работать без доступа к удаленным серверам.

В течении последних двух лет Apple серьезно улучшила алгоритмы искусственного интеллекта, которые используются Siri, что позволит устройствам затрачивать меньше ресурсов для локальной обработки запросов.

Отметим, что для обработки запросов Siri в качестве поисковой системы по умолчанию используется сервис Google. Условия договора между компаниями не разглашаются, однако эксперты считают, что выплаты Google компании Apple в 2018 году могли достигнуть $9 млрд.

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