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На юге Китая открылась 20-я выставка высоких технологий China Hi-Tech Fair

Техника

В ней примут участие более 60 делегатов из более, чем 40 стран и регионов мира, также целый ряд международных организаций

Шэньчжэнь, Китай, 15 ноября 2018, 09:29 — REGNUM  В китайском Шэньчжэне на юге страны открылась 20-я Китайская выставка высоких технологий (CHTF), сообщает 15 ноября газета «Жэньминь жибао».

В китайской столице электронной промышленности городе Шэньчжэне в провинции Гуанчжоу на юге Поднебесной открылась уже двадцатая выставка China Hi-Tech Fair. В ней примут участие более 60 делегатов из более, чем 40 стран и регионов мира, также целый ряд международных организаций.

На открывшейся 14 ноября выставке будет показано более тысячи новых продуктов в области электронной промышленности и технологий, включая гнущиеся экраны для смартфонов. Мероприятие продлится пять дней.

Напомним, что в начале октября в Шанхае прошла первое Китайское международное импортное ЭКСПО. Единственная китайская выставка, которая ориентируется исключительно на зарубежную продукцию.

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