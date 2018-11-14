«Это приводит к увеличению продаж игры»: глава Xbox о сервисе Game Pass

Вашингтон, , 16:09 — REGNUM На прошедшей выставке X018 компания Microsoft уделила отдельное внимание новому сервису Game Pass для Xbox ONE действующему по подписке. Фил Спенсер, глава игрового подразделения Xbox, в своём интервью для Level.com рассказал об особенностях сервиса и том, как он помогает повысить продажи компании.

Сервис Game Pass позволяет получить полный доступ к игровым новинкам за подписку в $10. Спенсер сообщил, что такая система позволяет создать подходящую рекламу крупным проектам и побуждает геймеров в дальнейшем покупать понравившиеся игры отдельно.

«Когда вы помещаете такую игру, как Forza Horizon 4 в Game Pass, у вас сразу увеличивается количество пользователей в игре. Это приводит к увеличению продаж игры. Некоторые люди сомневаются в этом, но посмотрите на статистику NPD по продажам State of Decay 2 в месяцы, когда она запускалась в Game Pass.», — заявил Фил Спенсер.

Напоминаем, что Xbox — игровая консоль, созданная компанией Microsoft. Xbox впервые поступила в продажу 15 ноября 2001 года. Консоль стала первым самостоятельным выступлением Microsoft на рынке игровых приставок после проекта по разработке специальной версии ОС (операционной системы) Windows CE для игровой приставки Dreamcast. «Наследницей» Xbox стали приставки Xbox 360 и самая современная модель — Xbox One.

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