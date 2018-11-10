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В США разработали гарнитуру, стимулирующую работу мозга

Техника

Ожидается, что устройство поступит в продажу в конце 2019 года

В США разработали гарнитуру, стимулирующую работу мозга
Kocio
Головная гарнитура

Беркли, США, 10 ноября 2018, 12:42 — REGNUM  Американский стартап HUMM представил гарнитуру, стимулирующую мозговую деятельность. Об этом сообщает VentureBeat.

Стартап HUMM, основанный в 2017 году, занимается разработкой устройств, которые могут улучшить работу мозга. Основой команды стали двое студентов, познакомившихся в независимом институте медицинских исследований в Сиднее (Австралия).

Компания представила устройство, выполненное в виде электронного ободка. Оно генерирует электрические сигналы, которые стимулируют работу коры головного мозга.

Разработчики утверждают, что такая стимуляция улучшает скорость обработки информации, повышает концентрацию и способствует быстрому усвоению новых знаний.

Сейчас устройство находится на стадии тестирования, ожидается, что оно поступит в продажу в конце 2019 года. Предполагаемая стоимость составит около $500.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года эксперты из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия) разработали шрифт Sans Forgetica. Эксперименты показали, что студенты лучше всего запоминали тексты, написанные этим шрифтом.

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