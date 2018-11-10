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Китайская компания представила USB-электробритву

Техника

Время работы при полном заряде аккумулятора составляет 60 минут

Китайская компания представила USB-электробритву
Электробритва

Пекин, 10 ноября 2018, 12:25 — REGNUM  Роторную электробритву, заряжающуюся через USB-порт, представила китайская компания Xiaomi. Об этом сообщает IGeekphone.

Устройство получило название SO WHITE 3D. Бритва состоит из трех плавающих головок, оснащенных интеллектуальной системой управления. Аккумулятор заряжается через USB-порт, время работы при полном заряде составляет 60 минут.

Стоимость устройства составит около 11 долларов, продажи начнутся 21 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2018 года Xiaomi впервые вышла на первое место по продажам смартфонов в Индии. Прежде первую строчку занимала южнокорейская компания Samsung.

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