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Назван топ-10 бюджетных автомобилей, покупаемых в России повторно

Техника

В опросе приняли участие владельцы машин 2011−2018 гг. выпуска

Назван топ-10 бюджетных автомобилей, покупаемых в России повторно
Serjio Zenkov
Renault Logan

Москва, 9 ноября 2018, 16:02 — REGNUM  Специалисты статистического агентства «Автостат» выяснили путём опроса российских автовладельцев, у каких моделей бюджетных автомобилей в России наилучший индекс повторной покупки. Информация о топ-10 таких бюджетных моделей выложена 9 ноября на сайте статистического агентства.

По результатам опроса выяснилось, что лидируют тут сразу две модели. Это Renault Logan и Ford Focus, имеющие индекс повторной покупки, равный 19,4%, что означает, что каждый пятый владелец этих машин при смене автомобиля остановил свой выбор на этих же моделях.

Третья модель в списке — Toyota Camry с индексом 19%. На четвёртом — китайский кроссовер Chery Tiggo (16,5%), на пятом идет популярный лифтбек из Чехии Skoda Octavia (15,2%).

С 5-го по 10-е места расположились автомобили: Chevrolet Niva (14,9%), Subaru Forester (14,6%), Honda CR-V (13,3%), Opel Astra (12,8%) и Kia Sportage (10,3%).

В опросе «Автостата» приняли участие владельцы машин 2011−2018 гг. выпуска, для составления опроса специалистами агентства было выбрано по одной наиболее популярной модели 32 автопроизводителей. По каждой из таких моделей «Автостат» опросил около 300 автовладельцев.

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