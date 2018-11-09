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В Тунисе пройдет II форум Китая и Арабских стран в рамках проекта BeiDou

Техника

Первый форум сотрудничества между Китаем и Арабскими странами прошел в 2017 году в Шанхае

Сиань, Китай, 9 ноября 2018, 07:23 — REGNUM  Второй форум сотрудничества Китая и Арабских стран в рамках навигационного проекта BeiDou пройдет в первой половине 2019 года в Тунисе, сообщили на 13-й встрече Международного комитета Глобальных навигационных спутниковых систем (ICG) в Сиане, передает 8 ноября агентство Синьхуа.

Заместитель директора Управления спутниковой навигации Китая Ма Цзяцин заявил, что навигационная спутниковая система BeiDou будет предоставлять сервисы странам и регионам, участвующих в проекте «Нового шелкового пути» уже с конца 2018 года. А где-то к 2020 году система выйдет на глобальный уровень.

Первый форум сотрудничества между Китаем и Арабскими странами прошел в 2017 году в Шанхае. В апреле 2018 года в Тунисе был официально учрежден центр Глобальных навигационных систем и системы BeiDou Китая и Арабских стран.

«Мы будем продвигать развитие системы BeiDou на службе арабских стран в будущем», — выразил свою уверенность Ма, добавив, что задачей ICG является укрепление взаимодействия и сотрудничества в вопросах спутниковой навигации, а также продвижение применения систем на практике по всему миру.

Напомним, что Китай стал членом ICG в сентябре 2007 года. Его навигационная система BeiDou призвана поставить конкуренцию таким навигационным системам, как американская GPS, европейская Galileo и российская ГЛОНАСС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае запущен спутник навигационной системы Beidou

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